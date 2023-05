Alfredo Adame le quitará el apellido a su hijo debido a su preferencia sexual

Luego de una disputa entre el actor mexicano Alfredo Adame y Sebastián Adame debido a su inclinación sexual, éste aseguró que ya no era su hijo.

El actor estalló en ira luego de que su hijo criticara a su padre quien recientemente habia participado en una marcha del orgullo LGBT+. Además aseguró que el mexicano era homofóbico y que nunca lo había apoyado en su preferencia sexual.

Además aseguró que siempre lo apoyó en su decisión: “Entonces voy, doy mi mensaje, además les conté lo que había pasado con este tipo Sebastián cuando me dijo que era homosexual y yo le dije ‘yo te apoyo, yo te quiero, yo te amo y al primero que te falte al respeto’ y todo el rollo” dijo.

Asimismo, manifestó que respetaba a todas las personas, pues su padre le había ensañado que el “respeto al derecho ajeno es la paz” y que en sus tiempos no se usaban los conceptos como heterosexuales, homosexuales, lesbianas y transexuales, sino que eran simplemente seres humanos que merecían respeto.

Enojado el actor fue tajante en decir “No es mi hijo, no tiene nada que ver conmigo, no lleva mi sangre, no es hijo de Alfredo Adame. Lo que haga me viene valiendo un reverendo pepino”.

Alfredo Adame insistió en que le quitará el apellido a su hijo “Sebastián Banquells no me vuelve a ver en la vida. No lo quiero ver en mi vida a ese tipo” dijo.

Cactus24// 05-05-2023