Michael J. Fox: Vivir con la enfermedad de Parkinson es «cada vez más difícil»

“Quiero decir, no voy a mentir. Se está poniendo difícil, se está poniendo más difícil”, dijo la estrella de “Regreso al futuro” a Jane Pauley de CBS News en una entrevista que se transmitirá hoy 30 de abril. “Se está poniendo más difícil. Cada día es más difícil. Pero, pero así es, así son las cosas”.

Fox dijo que últimamente ha estado reflexionando sobre su mortalidad y no cree que llegue a los 80.

“Estoy cayendo… y aspirando comida y contrayendo neumonía. Todas estas formas sutiles que te atrapan”, dijo, según extractos de la entrevista enviada a Deseret News. “No te mueres de Parkinson. Mueres con Parkinson. Así que he estado pensando en la mortalidad de eso… No voy a llegar a 80 ”.

Actor Michael J. Fox, 61, was diagnosed with early-onset Parkinson’s disease in 1991 when he was just 29. Fox tells Jane Pauley that dealing with the incurable disease is getting more challenging, and he can’t imagine living until he’s 80. More this 'Sunday Morning.' pic.twitter.com/hE7KeTiDUi

