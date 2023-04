Mayweather volverá a boxear a los 46 años

Esta vez, el matón estadounidense se enfrentará a John Gotti III, nieto del infame jefe de la mafia John Gotti.

«Me dedico a traer los mejores y más grandes eventos a la gente, y el domingo 11 de junio será como nada que hayas visto en el mundo de los deportes y el entretenimiento», afirmó Mayweather.

Gotti, de 30 años, cuenta con un balance de 5-1 en peleas de artes marciales mixtas (MMA) y en su última aparición sufrió una derrota ante Nick Alley en 2020.

El ex MMA, que tras pasarse al boxeo tiene un récord de 2-0, el nieto de John Gotti, el conocido jefe del clan de los Gambino murió en prisión en 2002.

En una rueda de prensa conjunta con Mayweather, Gotti III dijo este jueves que admira a su próximo rival desde que era un niño pero está listo para enfrentarlo en el cuadrilátero de Sunrise, a las afueras de Miami.

