Maduro: Si EEUU no deposita los $3200 millones no volvemos al diálogo en México

El presidente Nicolás Maduro informó este lunes durante su segundo programa “Con Maduro +” que el elemento más importante de la cumbre internacional que se lleva a cabo en Colombia, para abordar la situación política venezolana, es buscar el levantamiento de todas las sanciones y advirtió que no volverán al diálogo en México, si Estados Unidos (EEUU) no deposita los $3200 millones para el plan social firmado en noviembre del 2022.

Maduro indicó que si el presidente de Colombia, Gustavo Petro y el canciller de Colombia Álvaro Leyva, aspiran que se retomen las conversaciones entre la Plataforma Unitaria y su gobierno, deben en el comunicado oficial que aprueben, “poner la exigencia de que el gobierno de EEUU deposite el dinero secuestrado en las cuentas bancarias”, expresó.

«Sencillito como eso, una vez que depositen vamos a México, ese es el requisito. Si no, olvídense de ese camino, estamos hablando en justicia. Porque si se firma un acuerdo, es para cumplirlo, nadie obligó a Gerardo Blyde, ni a Tomás Guanipa, ni a Stalin González ni a Luis Aquiles Moreno”.

Maduro, hizo un llamado a Blyde y le pidió no «no dejarse caer a coba». «Tú eres mi amigo desde la Asamblea Nacional, siempre me he llevado muy bien, mi panita Gerardo Blyde, no te dejes caer a coba no hay forma, de que nosotros volvamos a México si no cumplen la firma del acuerdo legalizado y depositan el dinero, para el plan consensuado», expresó.

Destacó que no pretende engañar a nadie ofreciendo caramelitos, pero tampoco pueden pretender engañarlo.

En cuanto a las sanciones, Maduro expresó que deben ser retiradas sin condicionamientos. “No aceptamos menos de esa conferencia de Bogotá, para que Venezuela tenga la libertad comercial, la libertad financiera de su actividad normal. Para poder recuperar lo que hay que recuperar”, reseñó el portal TALCUAL.

CACTUS24 24-04-23

