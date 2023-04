Deportan a una turista rusa por hacerse una foto desnuda junto a un árbol sagrado en Indonesia

Luiza Kosykh, una ciudadana rusa de 40 años, es la última de las turistas rusas que fueron deportadas por publicar fotos consideradas irrespetuosas en lugares sagrados de la provincia insular.

Rosykh publicó varias fotos de sí misma en Instagram posando con un árbol de 700 años.

Una foto mostraba a Rosykh, quien parecía estar desnudo, apoyado en el árbol, que se encuentra en el antiguo Templo Babakan en Bayan Village. Otras fotos mostraban a Rosykh cubierta con una sábana blanca mientras estaba acostada en el árbol, con un brazo extendido sobre su cabeza.

El árbol y el templo en el que se encuentra son considerados sagrados por los balineses locales.

Rosykh fue arrestada el miércoles pasado por funcionarios de inmigración. Desde entonces, salió de Bali en un vuelo a Moscú el domingo, según AFP, citando a la agencia local de derechos humanos I Nengah Sukadana.

TO ALL FOREIGNER WHO DISRESPECT OUR LAND, BALI IS OUR HOME, NOT YOURS !!!!

……Dan terulang lagi bule pose TIDAK SENONOH di tempat suci kami.

Bule memanjat Pohon Suci berusia 700 tahun berlokasi di Pura Babakan, Desa Adat Bayan, Desa Tua, Kecamatan Marga. #NILUHDJELANTIK pic.twitter.com/VErQtvZtxH

