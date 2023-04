Umpire recibió un pelotazo del venezolano Andrés Giménez (+video)

Un tiro de relevo del segunda base de los Guardianes, el venezolano Andrés Giménez , que se dirigía al plato, golpeó a Vanover en un lado de la cabeza y le quitó la gorra. Vanover estuvo en el suelo por unos momentos y luego salió del campo con un miembro del personal médico de los Guardianes.

Giménez estaba visiblemente molesto después de la jugada. Dos carreras anotadas en la jugada, que se convirtió en un sencillo de Kyle Higashioka y un error de Giménez.

Se espera que Vanover sea hospitalizado durante la noche, según múltiples informes.

Scary situation in Cleveland as Larry Vanover was smoked by a relay throw and had to leave the game. Walked off under his own power… Hoping he’s ok 💙 pic.twitter.com/6WsKQCTRt3

— Paul Sporer (@sporer) April 12, 2023