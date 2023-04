El perro vivo más pequeño del mundo llamado Pearl con el récord mundial Guinness

La perra, que pesó menos de una onza al nacer, está relacionada con la poseedora del récord anterior, Miracle Milly, confirmó Guinness World Records. Pearl es la hija de una de las hermanas de Milly.

Vanesa Semler, propietaria de Pearl y abogada y administradora de propiedades, dijo a Guinness World Records que “tenemos la bendición de tenerla”.

Semler también era propietaria de Milly, quien murió en 2020. Lo llamó una «oportunidad única de romper nuestro propio récord y compartir con el mundo esta increíble noticia».

Su día comienza a las 7:00 de la mañana con una caminata. Les toca ser muy cuidadosos con ella cuando sale, pues por su tamaño se puede perder fácil.

También es una consentida que come cuatro veces al día y su dieta es muy fina. Incluye pollo y salmón.

