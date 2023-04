Youtuber resultó herido mientras intentaba hacer una broma

El joven de 21 años dijo que le dispararon dentro del centro comercial Dulles Town Center en Virginia (EEUU) mientras grababa un video de broma para su canal de YouTube Classified Goons. Cook, que fue internado en la UCI después del tiroteo, sufrió una herida de bala en el estómago y el hígado, según WUSA9 .

«Estaba jugando una broma y una simple broma práctica, y este tipo no se lo tomó muy bien», dijo Cook al medio de comunicación local desde su cama de hospital. «Él no me dijo nada».

El padre de la víctima dijo que su hijo estaba solicitando la ayuda del público para hacer un video cuando alguien se ofendió, sacó un arma y le disparó.

Jeramy Cook dice que su hijo, Tanner, que se cree un comediante en ciernes, estaba tratando de hacer un video para aumentar su base de fans. Dijo que Tanner se acercó al presunto tirador varias veces en el patio de comidas del centro comercial, tratando de que hiciera algunas tonterías para el video, justo antes de que le dispararan.

El sospechoso, identificado como Alan Colie, de Leesburg, de 31 años, fue encontrado en el patio de comidas sentado en el piso junto a su arma, dijo el alguacil del condado de Loudoun, Michael Chapman. Colie fue detenido.

