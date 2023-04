Influencer dejó a su esposo por el hijastro que crió desde que tenía siete años

Anteriormente estuvo casada con el padre de Vladimir, Alexey Shavyrin, de 47 años, a quien abandonó por su hijo . La ex pareja tuvo cinco hijos adoptivos juntos.

Su hijo, hasta ahora sin nombre, pesó casi 9 libras y es hermano de su hija Olga, que ahora tiene dos años.

Ella y el padre de Vladimir tuvieron cinco hijos adoptivos, pero ella se niega a decir si tiene algo que ver con ellos ahora.

Cuando Marina y Vladimir se enamoraron, comenzaron una especie de relación «secreta», pero luego dieron a conocer su vínculo y se casaron.

Marina ha publicado diversas imágenes del recién nacido en su cuenta de Instagram y, en una fotografía en la que el menor aparece con su padre, fue donde reveló su nombre.

«Dos Vladimirs, el menor en honor a su papá y su abuelo. Nombrado mucho antes de que nacieran», señaló en el posteo.

Hace un tiempo, Alexey, exesposo de Marina y padre de Vladimir, se refirió a la relación entre ella y su hijo.

El hombre aseguró que Marina empezó a seducir al joven cuando él regresaba a la casa durante las vacaciones, después de la universidad: «Hubiera perdonado su engaño, si no fuera porque es mi hijo», expresó.

