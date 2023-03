Sacerdote venezolano participa en el MasterChef España

Por primera vez en la historia del programa MasterChef en España un sacerdote forma parte de los aspirantes y se trata del venezolano Fray Marcos.

Fray Marcos se caracteriza por su optimismo y su bondad. «Creo que por estar aquí, ya soy un ganador, aunque no entre», le decía a los jueces antes de presentarles su elaboración en la selección final. Llega a MasterChef con un proyecto en mente y es que además de sacerdote, es periodista: «Fusionaría la cocina y la predicación: en un proyecto que se llama predicocinando. En YouTube y en las redes sociales. Soy periodista y locutor también. Y también canto boleros y rancheras».

Venezolano con pasaporte colombiano, este fraile dominico, ve absolutamente compatibles cocina y fe: «Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, decía que en los pucheros y en las ollas también está Dios».

Pero antes de nada, tuvo que pasar la primera valoración de los jueces de MasterChef. Jordi, a pesar de que el plato no le disgustaba, le dio un no porque no le gusta que no quiera abrir un restaurante puro y duro. Tras el sí de Samantha, la responsabilidad recayó en Pepe: «Tengo a la Iglesia en mis manos», bromeó. Finalmente, el chef optó por el voto afirmativo y Fray Marcos se agarró fuerte al delantal blanco. «Quiero dedicárselo a Dios y a la santísima Virgen, que son mis compañeros».

Con las emociones a flor de piel, y antes de comenzar la última prueba de la noche, Fray Marcos no pudo evitar derramar alguna que otra lágrima. «Vengo de Venezuela, donde ayudo a las dominicas venezolanas que tienen orfanatos. Ahora, desde MasterChef quiero ayudar a la sociedad materialmente y a través de la esperanza». Por último, antes de comenzar el cocinado, los Marcos bendijo el plató: «Que Dios todopoderoso bendiga este escenario, a los participantes y al equipo que está detrás de cámarsa con gozo y enamorados de esto. En nombre del Padre, del Hijo y del espíritu Santo». Amén.

Cactus24 28-03-23

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram y Facebook