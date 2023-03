Crecen rumores de divorcio de los príncipes de Gales 

Tanto la prensa británica como varios cibernautas han especulado sobre el distanciamiento de los príncipes de Gales, debido al resurgimiento de unas fotografías publicadas en redes sociales, en las que presuntamente el príncipe estaría besando a Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley y una de las mejores amigas de Middleton.

A pesar de que no se tiene certeza sobre la procedencia exacta de las imágenes, ni la fecha de cuándo sucedió esto, varios ciberusuarios argumentaron que probablemente se trataba de un caso de infidelidad. Desde ese entonces, la prensa internacional y varios usuarios de internet ha puesto el foco sobre ellos.



Pero todo explotó después de que los príncipes se perdieran una reunión en el Castillo de Windsor, a la cual generalmente asisten miembros de la realeza que tienen títulos de honor, el pasado martes, 21 de marzo.



Fue entonces cuando los rumores de una posible pelea inundaron las redes sociales, llegando al punto de asegurar que Middleton habría abandonado el palacio de Buckingham con sus tres hijos.

Incluso, también existe el rumor contrario que dice que William habría abandonado el palacio con el fin de vivir con su amante en un sitio alejado de la prensa. No obstante, la mayoría de estas teorías solo rondan en internet y no han podido ser comprobadas hasta el momento.



Esto ha generado gran tensión en quienes aseguran que un divorcio, en vísperas de la tan esperada coronación, podría no solo seguir afectando de manera negativa la imagen de la realeza, sino que podría traer obstáculos para la princesa en un futuro.



Aun así, esto no ha sido confirmado por fuentes oficiales, dice ElTiempo.

CACTUS24 23-03-23

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram como @Cactus24noticias