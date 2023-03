«Colas de apoyo» son prioridad en las estaciones de servicio subsidiadas de Punto Fijo

«El descaro es de frente y uno debe tragar fuerte porque si reclamas te sacan de la cola», así lo expresó el conductor Elio Arteaga, quien llevaba más de 20 horas en una cola para surtir gasolina subsidiada en la ciudad Punto Fijo, península de Paraguaná.

Muchos usuarios viven el mismo calvario todos los días en las surtidoras subsidiadas, no solo en Paraguaná, sino en el resto de las gasolineras que despachan con esta modalidad en Falcón. Ellos aseguran que la prioridad son las colas «de apoyo porque se bajan de la mula»

«Aquí no vale si tiene huella o no, si no le salvas algo a los guardias no llevas vida. Vemos como descaradamente pasan vehículos que no están en cola; llegan pasando de una vez porque pagan 5$ al guardia o a la encargada de la gasolinería», denunció Douglas Colina.

Otra modalidad que también denuncian los conductores, es que hasta sin tener cupos en el sistema Patria, pueden surtir combustible subsidiado, porque -según los usuarios- bien sea la encargada o los guardias cobran hasta 20 dólares por surtir 60 litros de gasolina.

Ante este escenario, el señor Alfonzo Gutiérrez, dijo que prefiere surtir en una estación dolarizada porque de qué sirve pagar 10$ a alguien que le venda la huella por 30 litros, si también tiene que pagar 5$ al guardia para que lo pase sin tener que esperar tantas horas en cola.

Es preciso informar que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) puso a disposición de la colectividad el número telefónico 0800-347.22.00 para denunciar irregularidades relacionadas al despacho de combustible para tomar cartas en el asunto.

Cactus24 23-03-23

