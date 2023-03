Si alguna vez has sentido que no sabes cómo creer en ti misma, te entendemos. Trabajar en tu confianza es una labor difícil si no sabes por dónde empezar, sobre todo si hay ocasiones en las que te has sentido poco suficiente o el mundo externo te ha hecho pensar así.

Sin embargo, hay formas en las puedes aprender a creer en quien eres y te enseñamos cuáles son para que empieces a desarrollarlas poco a poco. ¡Toma nota!

Sé amable contigo misma

El primer paso (y quizás el más difícil) para aprender a creer en ti, es dejar de ser tan dura contigo. Probablemente pienses que todo en tu vida requiere de absoluta perfección, pero tranquila, somos seres humanos y la autocrítica negativa no ayuda a la autoestima.

Mejor, da tu mejor esfuerzo en el día a día y cambia tus juicios por palabras de aliento, como ‘hoy eres mejor que ayer’.

Reconoce tus virtudes y acepta tus limitaciones.

Algunas veces solemos enfocarnos en lo negativo de nuestra persona, pero en realidad, al igual que los defectos que tenemos, solemos resguardar muchas más virtudes. Piensa en sacarles partido y fortalecerlas, y ve a tus debilidades como oportunidades de aprendizaje. Para creer en ti, ¡necesitas reconocerte en todas tus facetas!

Atrévete a asumir nuevos riesgos

Para aumentar tu poder interior hay que salir de la zona de confort y hacer cosas nuevas, con la confianza en que podrás lograrlo. No necesitas hacer cambios radicales o algo demasiado arriesgado, sino que debes tomar nuevas decisiones que te encaminen a lo que quieres, para que poco a poco hagas una transformación mayor. Saber cómo confiar en ti misma hasta en los momentos difíciles, ¡es clave!

Aplaude tus logros

Desde tender tu cama en la mañana y hacer 20 minutos de ejercicio hasta terminar ese gran proyecto, celebrar tus metas es algo que potenciará lo mucho que crees en ti. Escribe tus logros de todos los días en un diario para que, tiempo después, mires en retrospectiva lo que has hecho bien y no sólo se quede en el inconsciente, sino que también sea tangible.

Nunca dejes de trabajar en tu autoestima.

Un paso muy importante para creer en ti requiere estar siempre comprometida con tu vida, así que cultiva tu amor propio 24/7. Lee libros de desarrollo personal, ve a terapia, busca a personas que te inspiren, haz un vision board y constantemente escribe tus sueños y objetivos para lograrlos. Tú eres tu prioridad.

Practica todos estos consejos desde la mirada del amor y respeto hacia ti, y verás que poco a poco crecerá tu fuerza interior.