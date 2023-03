Leonardo Villalobos fue víctima de «burundanga»: «No le den la mano a desconocidos en la calle»

El animador venezolano Leonardo Villalobos contó el preocupante momento que pasó en un centro comercial en Caracas cuando iba camino a su trabajo en La Tele Tuya.

La mañana de este viernes 10 de marzo dijo, a través de sus redes, que dudó en hacer el video, pero que lo hacía como una orientación a los ciudadanos.

Villalobos narró que el jueves cuando caminaba por el centro comercial San Ignacio iba atendiendo una llamada telefónica y una persona se acercó a saludarlo, le estrechó su mano.

“En segundos noté que venía con un cuento medio raro, no me quería soltar la mano. Le dije que iba apurado y 20 pasos más adelante comencé a sentirme mal”, narró.

Describió que sintió taquicardia, mareo, dificultad en la respiración, manos frías y desorientación. “Entendí lo que me estaba pasando y al voltear noté que el señor me venía persiguiendo. Traté de buscar una vía donde hubiera gente (…) bajé y pedí ayuda a un oficial de seguridad del centro comercial y fue como si no era con él”.

Leonardo Villalobos señaló que en medio de su desorientación, miraba hacia atrás y el hombre seguía cerca.

“Llamé y logré que el equipo de producción me entendiera. Los momentos de lucidez iban y venían. Seguí caminando y un amigo me vio, según dice, yo estaba desorientado. Me ayudó a cruzar la calle y me encontré con mi equipo de producción. El tipo seguía ahí como si nada y los de seguridad como si nada.

El animador agradeció a Salud Chacao por haberlo estabilizado. “Gracias, se portaron muy bien. Se quedaron conmigo como dos horas. No perdí el conocimiento que era lo que esperaba ese hombre que me siguió”.

Dijo que hay varias denuncias en contra del mismo señor y pidió a la Policía atraparlo. “Moraleja, señores: No le den la mano a desconocidos en la calle”.