Justin Turner recibe 16 puntadas tras pelotazo en la cara (+video)

Turner fue golpeado por una bola rápida del lanzador de los Tigres de Detroit, Matt Manning, en la parte baja de la primera entrada durante el juego del lunes.

En una escena fea, el hombre de 38 años yacía en el suelo con sangre saliendo de su rostro antes de que miembros del equipo médico de Boston lo ayudaran a alejarse.

Después del juego, los Medias Rojas dijeron que el dos veces All-Star había sido llevado a un hospital local.

“Está recibiendo tratamiento por lesiones en los tejidos blandos y está siendo monitoreado por una conmoción cerebral”, dijo el comunicado. “Se someterá a más pruebas y lo actualizaremos a medida que tengamos más información. Justin está estable, alerta y de buen humor dadas las circunstancias”.

Turner luego volvió a publicar una historia de Instagram de su esposa que brindaba una actualización sobre su condición.

Boston Red Sox Third Baseman Justin Turner receives 16 stitches after taking pitch to the face.

This had to be intentional. Pitcher should be suspended and possibly charged with assault. That was a straight shot aim for the face. pic.twitter.com/eXGjdIrlY4

— 🇺🇸 John Anthony Castro (@realJohnACastro) March 8, 2023