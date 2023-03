Musk despide por Twitter a un empleado discapacitado y luego se disculpa: «Eres lo peor»

El jefe de recursos humanos no puede confirmar si tengo empleo o no. No respondes a mis correos. Si consigo los suficientes retuits, ¿me responderás?», escribió hace unas horas Halli Thorleifsson, un trabajador de Twitter con distrofia muscular que tenía serias dudas sobre cuál era su situación laboral actual. La idea funcionó para conseguir que Elon Musk aclarara lo sucedido. «¿Qué trabajo has estado haciendo?», le dijo y, unos minutos después, confirmaba que había sido despedido, aunque con su estilo habitual. «Eres lo peor», aseveró. Horas más tarde, y en un movimiento nada habitual en él, el dueño de la red social se disculpaba por sus palabras.

«Me gustaría pedir disculpas a Halli por mi mala interpretación de su situación. Estaba basada en cosas que me dijeron que eran falsas o, en algunos casos, ciertas, pero no significativas», escribió el magnate, que aseguró que Thorleifsson estaba «considerando quedarse en Twitter». Según explicó, había hecho una videollamada con él para «averiguar qué es real frente a lo que me dijeron». «Es una larga historia. Es mejor hablar con la gente que comunicarse vía tuit», añadió.

La mayoría de todos estos tuits han sido borrados horas después de su publicación, aunque hay otros que no, incluyendo algunos de los más duros contra este empleado, como uno en el que le acusaba de usar «su discapacidad como excusa». «¡No te pueden despedir si no estabas trabajando!», es otro de los mensajes que todavía se pueden leer.

«Tiene una cuenta destacada y activa en Twitter y es una persona adinerada. La razón por la que se enfrentó a mí en público fue para conseguir un gran pago. Por lo que me han dicho, casi no ha trabajado en los últimos cuatro meses, ya sea como mando intermedio o de otro tipo», aseguraba en otro tuit, donde añadía: «A pesar de sus afirmaciones en Twitter de que sí trabajaba, resulta que dijo a Recursos Humanos que no podía trabajar porque no podía escribir en un ordenador, pero al mismo tiempo escribía como un loco en Twitter. Sin embargo, hay mucha gente en Twitter que lo defiende. Es algo que daña mi fe en la humanidad».

Thorleifsson vendió su agencia creativa Ueno a Twitter en 2021, aunque por un importe desconocido. Una circunstancia que, además, podría hacer que la indemnización por despido fuera más alta que en otros casos. «Mi teoría es que cometieron un error y ahora están buscando cualquier cosa para hacer de este un despido ‘con causa’ para evitar tener que cumplir con sus obligaciones contractuales», ha explicado el afectado a la BBC, aunque antes de que Musk decidiera disculparse.

