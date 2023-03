Guillermo García, talento con raíces boconesas: Dejando su huella en el mundo del tatuaje

El arte del tatuaje tiene tantos exponentes como técnicas, pero el talento nacional ha traspasado las fronteras para demostrar no solo virtuosismo, constancia y humanidad, sino también pasión por una tendencia de arte corporal que poco a poco se ha adueñado del planeta, como el talento del joven Guillermo García, que tras salir de Boconó, en el estado Trujillo, ahora nos representa con orgullo desde España.

Guillermo García con 27 años de edad es un joven artista del tatuaje nacido en Barquisimeto, en el año 1995, su crianza fue en el pueblo de Boconó estado Trujillo, y desde muy joven le gustó todo lo referente al arte plástico, fanático de dibujar en sus tiempos libres, también le gustaba el graffiti, las historietas de anime y exploró un poco en la pintura y aunque le gustaba el mundo del tatuaje, no fue hasta sus 20 años que decide comprar su primer kit básico de tatuajes, y aunque fue difícil, decidió seguir su instinto.

¿Cuándo te diste cuenta que el mundo del tatuaje era el camino qué querías seguir?

—Mi atención por los tatuajes comenzó cuando tenía 16 años que empecé a ver por televisión programas en los que se hablaba de tatuajes y me dio mucha curiosidad este mundo, tanto porque es un arte bastante interesante y diferente a lo común, nunca me ha gustado seguir parámetros y lo vi como un buen estilo de vida, muy cercano a mi forma de ser y de ver las cosas, creo que eso me llevo a ser tatuador y una vez que empecé hacerlo, me di cuenta que fue la mejor decisión que pude haber tomado y que si volviera nacer lo volvería a hacer.

Al principio no tenía apoyo monetario ni personas que lo guiaran sobre las técnicas de tatuar, pero con dedicación logró crecer, primero tatuaba a los amigos del barrio en el que vivía, hasta que consiguió trabajo en un estudio de tatuajes bastante reconocido en una ciudad de Valera y gracias al apoyo de otros artistas inició su recorrido por convenciones de tatuajes, la primera fue en la ciudad de Coro estado Falcón, donde participó en la categoría novatos y se llevó un primer lugar luego de ésta siguió yendo a otras convenciones en otras partes del país donde también logró conseguir buenos premios.

Dejando su huella

Luego de año y medio de estar trabajando en el estudio en Valera, fue invitado a tatuar en un estudio en la ciudad de Guayaquil Ecuador y decide irse a probar suerte, incrementando su nivel artístico y participando en algunos eventos donde recibió buenas premiaciones, recorrió distintas ciudades de Ecuador, también dejó huellas en Colombia y en Perú donde también participó en un evento de tatuajes y se llevó varios premios y actualmente se encuentra en la ciudad de Madrid España.

Participaciones:

1- ExpoTattoo Punto Fijo 2018, 1er lugar categoría nuevos Talentos (Punto fijo, Falcón, Venezuela)

2-Expoart2018, 1er lugar en categoría Neotradicional (Vigía, Mérida, Venezuela)

3-Expotattoo adiction Aragua 2018, 2do lugar categoría tradicional, 1er lugar categoría neotradicional y 2do lugar categoría art fusión (Maracay, Aragua, Venezuela) Instagram del evento @expotattoo_adictionaragua

4- Vive la tinta Ecuador 2019, 1er lugar categoría arte libre y mejor del evento (Guayaquil, Guayas, Ecuador) Instagram del evento @vivelatinta.ec

5- Vive la tinta Ecuador segunda edición 2019, 2do segundo lugar categoría neotradicional (Guayaquil, Guayas, Ecuador) Instagram del evento @vivelatinta.ec

6- Festival Tattoo Duran 2022, 1er lugar categoría estilo libre, mejor del día y mejor del evento (Guayaquil, Guayas, Ecuador) Instagram del evento @festival_tattoo_duran

7-Limaexpo tattoo 2022, 2do lugar categoría full color, 1er lugar en estilo libre y mejor del día (Lima, Perú) Instagram del evento @lima_expotattoo

¿Alguna anécdota curiosa dentro de tu trabajo?

—Anécdotas siempre, tengo infinidad de momentos muy bonitos que me ha dejado esta carrera, que me ha llenado de muchas amistades buenas, de muchos logros, conocimientos y experiencias que siempre voy a valorar bastante, porque cada una ha llegado en el momento adecuado, siempre pienso que el tiempo de Dios es perfecto y cada cosa sucede a su tiempo.

¿Cómo ha sido como venezolano viajar por distintos países con tu arte?

—La verdad que como tatuador siempre he tenido una buena acogida en cada lugar a donde voy, siempre consigo rodearme de buenas personas que me ayuden en cualquier cosa que necesito y también he llegado a conocer lugares muy bonitos, todo esto siempre gracias a lo que hago y por eso siempre voy a estar muy agradecido.

Guillermo va para siete años tatuando y se especializa más que todo en las técnicas de Full color realismo sombras y Neotradicional, está patrocinado por una marca de agujas llamada EMALLA y tiene como meta darse a conocer en varias partes del mundo para plasmar una buena marca imborrable como la que deja en sus lienzos de carne y hueso.

Para concluir, ¿Algún consejo para los artistas emergentes del tatuaje?

—El mejor consejo que le puedo dar a todas las personas que de verdad quieren iniciar en el mundo el tatuaje es no por verlo como una buena forma de hacer dinero, si no por amor al arte, es que lo tomen en serio, porque el tatuaje va más allá de sólo una aguja y tinta, ya que es un estilo de vida, que se tiene que saber llevar hay que tener mucha constancia, dibujar bastante y quisiera poner dibujar en palabras mayúsculas porque es lo más importante que un tatuador debe hacer para lograr tatuar bien y no ser uno más del montón, a quien le pueda servir mi consejo sé que le va a ayudar bastante.

Si deseas conocer más sobre el trabajo de Guilllermo García puedes ingresar a sus redes sociales como @gdavidart.