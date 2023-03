María Corina Machado confirma que no está inhabilitada

La coordinadora nacional de Vente Venezuela y precandidata presidencial, María Corina Machado, confirmó que actualmente no está inhabilitada para ejercer cargos públicos.

«Lo estuve durante un año para que me fuera imposible postularme a la Asamblea Nacional pero como no tuvieron nada que conseguirme no pudieron inhabilitarme por mas de un año, ya eso fue hace 7 años atrás y no concibo mi vida sino en Venezuela y en libertad», aseguró durante una entrevista radial.

La dirigente de oposición, que se perfila como una de los precandidatos con más probabilidades de ganar las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria, dijo que el punto es que «no es el Consejo Nacional Electoral ni el régimen quienes van a escoger y pueden decidir quien es la persona que los venezolanos queremos que sea nuestro representante (…) quien decide es la gente, somos los venezolanos dentro y fuera del país»./800Noticias

CACTUS24 02-03-23

