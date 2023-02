Los mejores ‘memes’ de la canción de Shakira y Karol G que habla de Piqué y Anuel

Después de varios rumores, especulación y ‘hype’ en las redes, la colaboración entre Shakira y Karol G se hizo realidad. Todo comenzó cuando la “bichota” lució una playera con la frase ‘Te quedó grande’, haciendo referencia a la ‘BZRP Music Sessions’ en la que la cantante de 46 años realizó una especie de tiradera a su ex pareja, Gerard Piqué. Desde ese momento, todo el mundo comenzó a hablar de un posible tema entre las artistas y, más tarde, ellas mismas lo confirmaron.

Tal como lo habían anunciado, este 24 de febrero salió a la luz la canción ‘TQG’ con su respectivo videoclip. Esta canción forma parte del nuevo álbum de Karol G titulado ‘Mañana Será Bonito’, en el que también tiene featurings con Romeo Santos, Justin Quiles, Carla Morrison, Bad Gyal, Sean Paul y Sech. Sin embargo, fue el tema que une a las artistas de Barranquilla y Medellín el causó mayor sensación en las redes, haciendo estallar las plataformas de streaming. Sin dudas, estamos ante un nuevo hit que sonará en cada discoteca durante toda la temporada.

Frases como «dile a tu nueva bebé que por hombres no compito», «lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido» o «tú te fuiste y yo me puse Triple M: más buena, más dura, más level. Volver contigo never, tú eres la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven», han sido tendencia en las primeras horas del viernes.

Los mejores memes de TQG

Clara Chía y Yailin escuchando el nuevo temazo de Shakira y Karol G pic.twitter.com/B3dYkDZPa9 — Alejandra Torres (@altutorres) February 24, 2023

Así me siento después de haber escucha TQG de Shakira y Karol G pic.twitter.com/qIVWP0jEfo — 👍🏻 (@estefani2811) February 24, 2023

Shakira y Karol G haciendo referencia a 'The Truman Show' en su videoclip Es cine 🚬🚬🚬🚬🚬 pic.twitter.com/59ZLhKYVNx — Carlos (@carcaramantin) February 24, 2023

Piqué en su casa cada dos semanas cuando Shakira anuncia nuevo tema pic.twitter.com/1qy56uacNi — Diego✘ (@lamudiego) February 24, 2023