Activista afronta persecución por no asistir a marcha oficialista 

El lunes 16 de enero marca un antes y un después en la vida de Luis Uzcategui, Defensor de Derechos Humanos y presidente de la Institución Nacional Defensora de Derechos Humanos COPROVIDH

Aviso laboral, amedrentamiento, amenazas, persecución de gente de confianza de autoridades de la institución educativa donde labora, también por parte del jefe de Recursos de la Zona Educativa quien valiéndose del cargo habría «dado presuntamente instrucciones a su gente de confianza en la institución» de mantenerlo vigilado por no acatar sus órdenes de ir, a la concentración convocada por el gobierno para contrarrestar las marchas de docentes que exigen un salario digno por la crisis económica.

”Por esta razón han venido haciendo cosas al margen de la Constitución; incluso la mano derecha del director del plantel Douglas Gómez, para tratar de intimidar llevó a dos sobrinos funcionarios del Cicpc armados. Los metió a la institución educativa, presumo que con el conocimiento de directivos y el respaldo del jefe de Recursos Humanos de la Zona. Los llevó hasta mi lugar de trabajo y me señaló de manera directa para que me vieran la cara, intención ésta de que si me ven por la calle me detengan de manera ilegal para tener un motivo de privarme de mi libertad sin ser delincuente», afirma.

Asegura que la portera Rigmary Jiménez, es una que lo vigila y le tiene una persecusión en la institución reportando presuntas faltas sin tenerlas, y que en el fondo cree buscan armar un expediente para botarlo.

Según Luis Uzcátegui, tanto como a él, de la han venido aplicando la mayoría del personal docente de la institución. Su caso lo denunció ante la Fiscalía 17 del Ministerio Público, esto para resguardarse de cualquier accionar ilegal que pretendan ejecutar funcionarios del Cicpc por orden de las personas que encabezan el acoso laboral.

Uzcátegui dice poseer dos medidas de protección internacionales: una cautelar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una Provisional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismos internacionales de protección a los derechos humanos.

«Quiero dejar claro en mi denuncia que cualquier cosa que llegase a suceder, responsabilizo a los funcionarios del Cicpc, a las autoridades de la escuela donde laboro: Douglas Gómez, Rigmary Jiménez y al jefe de recursos humanos de la zona educativa del estado Falcón», acotó.

Cactus24 (18/02/2023).