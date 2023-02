Muere uno de los doce niños rescatados desde una cueva en Tailandia en 2018

Duangphet «Dom» Phromthep, de 17 años, fue encontrado inconsciente en su habitación el domingo en la Academia de Fútbol Brooke House College en Leicestershire y fue llevado a un hospital, donde murió el martes, dijo la Fundación Zico de Tailandia. La escuela también confirmó su muerte.

“Este evento ha dejado a nuestra comunidad universitaria profundamente entristecida y conmocionada”, dijo el director de la escuela, Ian Smith, en un comunicado. como todos los afectados de alguna manera por esta pérdida en Tailandia y en toda la familia global de la universidad”.

Duangphet “Dom” Phromthep was one of the boys rescued in 2018 after being trapped in a flooded cave for more than two weeks. https://t.co/kPwbsMcgKr

— KCENNews (@6NewsCTX) February 15, 2023