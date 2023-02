San Valentín: Zoológico permite «bautizar» a una cucaracha con el nombre de tu ex

Varios zoológicos están ofreciendo la oportunidad de nombrar una cucaracha como regalo de San Valentín. Las parejas nombran a las cucarachas en honor a sus seres queridos o, en algunos casos, en honor a sus ex.

El zoológico del Bronx en Nueva York ofrece paquetes de cucarachas de San Valentín que van desde $ 15 a $ 75. El paquete «The Works» incluye un vaso, un bolso, un certificado conmemorativo de la cucaracha que lleva el nombre y una visita virtual con la cucaracha, una cucaracha sibilante, y un «animal invitado sorpresa».

«No siempre tienes las palabras correctas, pero aún puedes ponerles la piel de gallina. Nombra una cucaracha para tu San Valentín, porque las cucarachas son para siempre», dijo el zoológico del Bronx en su sitio web.

En el zoológico de San Antonio, los ex despreciados pueden nombrar una cucaracha en honor a sus ex parejas y ver cómo se la come otro animal . También podrán donar para nombrar un roedor o un vegetal destinado al mismo destino. El ex recibirá una tarjeta virtual del Día de San Valentín informándole que se nombró una cucaracha en su honor .

Según el Zoológico de San Antonio, los nombres más populares durante la recaudación de fondos del año pasado fueron Jacob y Sarah.

