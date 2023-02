Nacho cuenta lo que pasó en San Agustín

El cantante venezolano Nacho relató la experiencia que vivió recientemente cuando un grupo de habitantes de San Agustín, en Caracas lo expulsaron del lugar y le impidieron cantar para la comunidad, donde también hizo entrega de algunos aportes para el beneficio de los vecinos.

Aun cuando todo estaba preparado, incluso él llevó alimentos, helados e hidratación para repartirlos, no pudo hacerlo tampoco. Entre otras, la diputada Rodbexa Poleo lo confrontó y le hizo una serie de señalamientos por los cuales, según élla, Nacho no debía estar ahí.

En conversación con el director Will Romero, «La criatura» asegura, entre otras cosas, que no siente rencor hacia nadie. «Aunque no lo crean salí tranquilo, porque la mayoría de las personas querían que me quedara. No todos son como esas personas que me gritaron y me dijeron cosas».

Recordaron que, originalmente, el concierto que devendría en el clip de su nuevo tema, se haría en la Universidad Simón Bolívar. «Pero como yo he hecho un par de videos en San Agustín pensé que era buena idea», le argumenta Romero.

Asimismo, muestra el templete que, dado el fallido, se armó en la Plaza Altamira y que este jueves a las 8 pm lanzará en su canal de YouTube.

Cactus24// 02-02-23

