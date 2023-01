Carlos Ocariz confirma candidatura a la primaria de la Plataforma Unitaria

El dirigente político Carlos Ocariz confirmó el domingo 29 de enero sus intenciones de optar a la candidatura presidencial que se elegirá en la primaria de la Plataforma Unitaria.

«Sí, yo quiero ser presidente porque liderar es escuchar y hace mucho tiempo que este país grita cambio», destaca un video en redes sociales.

En diciembre de 2022 el exalcalde del municipio Sucre había anunciado su precandidatura a las elecciones primarias opositoras, de cara a los comicios presidenciales de 2024.

«Como todos me he caído y me he levantado. He cometido errores y he aprendido de esos errores. Cuando comencé a caminar en Petare me decían que nunca iba a poder ganar, y ganamos. Cuando gané me decían que nunca iba a poder gobernar y gobernamos con excelencia», manifestó.

También agregó: «De Petare, aprendí que no hay imposibles, que una sonrisa lo puede todo. Que la creatividad es el arma letal frente a la adversidad. He dedicado mi vida a servir y de esta gran escuela aprendí que con voluntad y gerencia, se puede reducir la violencia, que con el corazón se puede gobernar para todos y que, cuando se quiere, se pueden hacer los sueños realidad».

De acuerdo al diario El Nacional, hasta el momento, tres integrantes del partido Primero Justicia tendrían aspiraciones a la presidencia: Juan Pablo Guanipa y Carlos Ocariz, que ya oficializaron sus precandidaturas, y el exgobernador de Miranda Henrique Capriles, que aunque no ha hecho oficial su candidatura ha dicho que lo estaría considerando.