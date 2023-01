Titoteo en escuela de Iowa deja dos estudiantes muertos y un profesor herido

Dos estudiantes murieron y un profesor resultó herido este lunes en un tiroteo selectivo en una escuela de Des Moines que se dedica a ayudar a los jóvenes en situación de riesgo.

El tiroteo se produjo en un programa educativo llamado Starts Right Here, afiliado al distrito escolar de Des Moines.

La policía llegó y encontró a dos estudiantes gravemente heridos, y comenzaron la reanimación cardiopulmonar de inmediato. Los dos alumnos fallecieron en el hospital. El profesor herido se encuentra en estado grave y será operado este mismo lunes por la tarde.

Unos 20 minutos después del tiroteo, la policía dijo que los agentes pararon a un coche que coincidía con las descripciones de los testigos a unos tres kilómetros de distancia y detuvieron a tres sospechosos. La policía dijo que uno de los sospechosos huyó del coche, pero los agentes utilizando un K-9 fueron capaces de rastrear a esa persona. “El incidente tenía un objetivo claro. No fue al azar. No hubo nada al azar”, dijo el sargento Paul Parizek, en declaraciones recogidas por Associated Press.

El programa Starts Right Here, que ayuda a los jóvenes en situación de riesgo en los grados 9-12, fue fundada por Will Holmes, un rapero cuyo nombre artístico es Will Keeps. “La escuela está diseñada para ayudar a los niños que más lo necesitan”, explicó Parizek, reseña El País.

CACTUS24 23-01-23