Apple TV+ estrena en Sundance un documental sobre la vida de Michael J. Fox

Michael J. Fox recibió una larga ovación en el Festival de Cine de Sundance, donde el viernes se estrenó mundialmente un nuevo documental sobre su vida, carrera y lucha contra la enfermedad de Parkinson llamado «Still: A Michael J. Fox Movie».

La estrella de «Back to the Future» y «Family Ties» dijo que estaba particularmente conmovido de ver a su propia familia en la pantalla.

“Cuando veo la película, lo que me grita, qué suerte he tenido y qué éxito he tenido, son las cosas con mi familia. Es tal alegría”, dijo el actor.

“Veo a mis hijas riéndose, [esposa] Tracy [Pollan] tratando de entender mi locura, y [mi hijo] Sam siendo un hombre de 33 años. ¿Cuándo diablos sucedió eso?»

Fox, de 61 años, habló durante una sesión de preguntas y respuestas en el escenario con la audiencia del estreno en el Teatro Eccles, junto con el director Davis Guggenheim, y describió cómo surgió el documental.

«Acababa de llegar a un lugar en el que tú [Guggenheim] te habías topado, que es: ‘No puedo entender esto, no puedo descifrarlo, no puedo mirarlo desde diferentes ángulos que no ‘no me amenaces sino ilumíname, hazme más fuerte’”, dijo. “Y justo cuando estaba juntando todo eso, tropezaste en mi vida y dijiste, ‘Hagamos una película de esto’. Y pensé: ‘No tengo nada que hacer en las próximas seis semanas’”.

El actor, que se mudó de Quogue, Nueva York, a Santa Bárbara, California, en 2021, fue diagnosticado con Parkinson en 1991 cuando tenía 29 años. Mantuvo la enfermedad en secreto durante siete años y desde entonces se ha convertido en un abierto defensor de la investigación y la financiación con su Fundación Michael J. Fox.

Fox también mencionó su reciente reunión viral con el coprotagonista de «Regreso al futuro», Christopher Lloyd.

“Chris es uno de los grandes muchachos de todos los tiempos. Cuando trabajé con él en las películas, estaba tan ocupado que no establecimos una relación compleja”, dijo. “A medida que crecimos y aparecieron estos eventos (ComicCon, cosas así) y empezamos a hablar, me di cuenta de lo buen tipo que es. Y también me di cuenta de lo genial que es”.

Agregó sobre el actor de 84 años: “Él se está volviendo más joven y yo me estoy haciendo mayor”.

Aunque Fox y el documental sobre él expresan su visión extremadamente optimista de la vida, no rehuyó sus dificultades durante la charla.

“Llegué a un punto con todas estas lesiones en el que pensé, no quiero ponerme demasiado sombrío, pero ciertamente estaba decepcionado con el rumbo que estaban tomando las cosas. Y pensé: ‘Tengo 61 años, tengo que sentarme conmigo mismo y tener una conversación’”, dijo.

Cactus24//21-01-2023

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp