Un hombre en proceso de divorcio embiste un camión de basura en la casa de su esposa

Patricia Dunn le dijo a KABC que el hombre detrás del volante era su esposo, Ronald Dunn, de quien se está divorciando. Después de que presentó una orden de restricción en su contra a principios de este mes, la mujer de 63 años señaló a KCAL que su esposo se enfureció aún más y le hizo temer por su vida.

Los detalles sobre el divorcio de la pareja siguen sin estar claros, y ni Patricia ni Ronald Dunn respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el martes temprano. No está claro si se han presentado cargos contra Ronald Dunn.

Alrededor de las 3:30 p. m. del domingo en el vecindario, el hombre supuestamente pasó tres veces por la casa, relataron los vecinos a las autoridades. El vecino Journey Meggerson le dijo a KCAL cómo Ronald Dunn llegó por primera vez en un Chevrolet Impala blanco “y rompió la puerta del garaje”.

Dunn supuestamente regresó a la casa de su esposa con algo mucho más grande que un Impala: un camión volquete. Si bien no está claro cómo el hombre de 62 años obtuvo el camión volquete, el video publicado en TikTok y Twitter muestra que el camión volquete acelera y se estrella contra la casa de un piso mientras varios vecinos miran con horror.

Después de que el camión volquete retrocede, el vehículo choca contra varios autos estacionados a lo largo de la calle. El camión volquete da marcha atrás nuevamente y empuja uno de los autos estacionados dañados hacia el patio de otra persona, según muestra el video. El camión volquete retrocede de nuevo, esta vez pasando por encima del capó de otro automóvil estacionado.

A woman in South Los Angeles says her husband crashed into her home with a car, and returned with a dump truck and rammed her home again

They are going through a divorce and and she says she fears for her lifehttps://t.co/eZ56U9cRrb

