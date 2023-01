PDVSA advirtió a Ecopetrol que futuros negocios dependen de la rescisión de contratos con Citgo

La empresa petrolero colombiana Ecopetrol gestiona una licencia especifica ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) con la finalidad de poder concretar acuerdos de suministros o asociaciones con Petróleos de Venezuela (PDVSA) en el marco energético que intenta concretar el gobierno de Gustavo Petro con su homólogo Nicolás Maduro.

Sin embargo, en las conversaciones que sostuvieron los representantes de ambos gobiernos en el segundo encuentro que se da entre Maduro y Petro: «Ecopetrol debe rescindir los contratos de suministro de crudo que tiene con Citgo y a su vez suspender toda venta de productos refinados o combustibles», dijo una fuente de PDVSA.

La razón: «Es imposible que se acepta que Ecopetrol tenga relación con la Citgo que esta bajo el control de una directiva nombrada por la Asamblea Nacional de 2015 controlada por la oposición venezolana porque eso implica que no se reconoce a Maduro como presidente de Venezuela».

El acuerdo entre Ecopetrol y Citgo se ha estrechado desde el año 2019 cuando entraron en vigencia las sanciones que impuso el gobierno de los Estados Unidos a PDVSA que le impidieron exportar hacia su principal mercado y esa situación llevo a Colombia a incrementar sus despachos hacia el mercado norteamericano.

En agosto de ano pasado, el presidente ejecutivo de Citgo, Carlos Jordá, manifestó que no percibía una posibilidad de que Petro fuera a revertir el contrato que tenían con Ecopetrol.

«Tenemos un acuerdo con Ecopetrol de suministro de crudo, no creo que eso vaya a cambiar. Hay que recordar que Ecopetrol es una empresa que cotiza acciones en la bolsa de valores y no estimo que sea intención del gobierno de Colombia destrozar esa compañía», dijo Jordá en su momento. «Citgo exporta a Colombia productos refinados para atender la demanda interna del país. No veo un problema en cuento a la compra de productos y no creo que haya inconveniente porque en Colombia hay un déficit de productos ya que las dos refinerías no suministran 100% de las necesidades», añadió.

Ecopetrol tiene una razón de corto plazo para lograr un acuerdo con PDVSA: recibir gas natural de Cardón IV en Falcón que operan la española Repsol y la italiana ENI con el fin de cubrir déficit gasífero de la costa Atlántica colombiana.

Con información de Petroguia

Cactus24//11-01-2023

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp de Cactus24: https://chat.whatsapp.com/CJBpxFndxsB5aqECjsCpLS