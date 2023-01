Impactante video momentos antes del choque de 2 helicópteros que dejó cuatro muertos

Como se ve en el video, un pasajero intentaba advertir al piloto que otro helicóptero se acercaba al suyo.

Un video del interior de la cabina de uno de los helicópteros muestra el impactante momento justo antes de que dos helicópteros chocaran en el aire cerca de Sea World en la Costa Dorada de Australia, matando a cuatro.

Se ve al pasajero, que está en el asiento trasero, golpeando repetidamente al piloto en el hombro derecho. Cuatro personas murieron y otras tres resultaron gravemente heridas. En total hay 13 heridos.

EL choque ocurrió alrededor de las 2 p. m., hora local, mientras el parque estaba repleto de familias que disfrutaban de las vacaciones escolares de verano.

Según ABC News, uno de los dos helicópteros logró aterrizar tras la colisión.

