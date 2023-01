A ti te quedé grande: Filtran parte de nueva canción de Shakira contra Piqué

Recientemente Shakira compartió un trino que ha dejado a la expectativa a todos sus fans, en la imagen se puede leer lo que sería parte de la próxima canción de la colombiana con la ‘Music Session #53’ del artista y productor argentino Bizarrap.

Todo parece indicar que este nuevo tema sería una descarga de su irá contra Piqué y toda la situación que ha vivido por la infidelidad del padre de sus hijos.

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’que te mortifique, mastica y traga pa’que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice la letra.

CACTUS24 10-01-23

Recibe las noticias más relevantes publicadas en www.cactus24.com.ve ÚNICO CANAL EN TELEGRAM

https://t.me/NoticiasCactus24