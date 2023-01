Afirmaciones positivas para iniciar este año 2023

Este puede ser un año muy feliz. Plantéatelo de este modo. Aporta tanta dicha a tu Vida como te sea posible. Diviértete con todo lo que haces. Haz nuevas amistades. Sé social. Ilumina. Si manifiestas tu alegría, la Vida también te manifestará la tuya.

Estamos dando comienzo a un nuevo año que puede estar lleno de oportunidades y bellos momentos si así te lo propones y deseas. Nos encontramos en aquellos días en que la mayoría se pone a meditar y reflexionar sobre lo vivido el año que recientemente despedimos y visualizando y planeando el año que estamos empezando.

Lo mejor que podemos hacer es dejar ir, soltar el año que se fue con amor, gratitud y sabiduría, sabiendo que todo lo que vivimos no fue más que un escalón que nos ayudó a estar donde nos encontramos hoy. Pues nada es en vano, todo aquello que experimentamos sean momentos agradables o difíciles es perfecto, perfecto para nosotros, para nuestro camino y evolución.

Al mirar atrás siéntete tranquilo sabiendo que lo que hiciste o no hiciste era lo mejor que podías hacer desde la conciencia que tenías en ese momento. No te reproches ni te critiques por nada, no te castigues por nada, perdónate, perdona si es lo que necesitas, mira atrás y siéntete en armonía sabiendo que todo lo que viviste era lo que tenía que ser. Al contemplar tu pasado desde esta mirada te llenas de paz, paz que al mismo tiempo te abre a vislumbrar y entrar al nuevo año desde otra perspectiva, sin cargas pesadas ni culpas.

Cada día que pasa, a cada minuto, a cada segundo te renuevas a ti mismo, aunque a veces no somos conscientes de esto… Renuévate, créate, ábrete al año 2023 ligero, liviano, con la certeza de que este es el MEJOR AÑO DE TU VIDA. Mereces ser feliz, mereces que este año sea maravilloso, tal y como eres ahora eres merecedor de lo mejor, sin tener que cambiar nada en ti. Ámate, acéptate, deja que tu luz brille, reencuentra tu Poder y todos los milagros y las bendiciones serán atraídos hacia ti este nuevo año. CONFÍA…

Las afirmaciones pueden ayudarte en cualquier situación en la que quieras realizar un cambio positivo, incluyendo metas personales. Ya sea que desees superar un mal hábito, elevar tu confianza, o mejorar tu productividad, ellas te pueden ayudar a lograrlo.

Una vez que hayas identificado tu objetivo, las afirmaciones positivas te ayudarán a mantenerte motivado y eventualmente lograrlo.

Su poder está en la repetición. Debes recitarlas varias veces al día y si crees que tendrás problemas recordándolo, puedes escribirlas en un tablero frente a tu computador y repetirlas cada vez que las veas o incluso crear notificaciones en tu celular.

Con mucho amor aquí te comparto algunas afirmaciones positivas que te ayudarán a caminar por el sendero de este 2023 con amor, abundancia, alegría, confianza y mucha paz.

Gozo de todo lo que tengo y abro los brazos a todos los desafíos.

Abro nuevas puertas a la vida. Siempre hay nuevos territorios de amor ante mí.

La vida me apoya; sólo me ofrece experiencias buenas y positivas.

Estoy dispuesto a liberar las viejas creencias que ya no me sirven.

Toda experiencia es perfecta para mi proceso de crecimiento.

Utilizo mi Sabiduría Interior para llevar los asuntos de mi vida.

Ensancho mis fronteras con el fin de abarcar solamente experiencias positivas.

Con pensamientos de prosperidad creo mi mundo próspero. Atraigo la prosperidad.

Libero el pasado y vivo el presente.

Hoy decido hacer de mi vida lo mejor de mi vida.

Este es el mejor año de mi vida.

Hago cosas nuevas y comienzo fascinantes empresas.

El pasado no tiene ningún poder sobre mí. Sé que es pasado y vivo únicamente en el Ahora.

Con alegría y facilidad salvo todas las dificultades.

Sé que el proceso de la vida me traerá el supremo bien.

Todo aquello que deseo, lo recibo. Encuentro satisfacción en todos los ámbitos de mi vida.

Cada experiencia de mi vida es una oportunidad para crecer.

Todo lo que emprendo es un éxito.

Como un imán atraigo hacia mí toda clase de prosperidad.

Confío en mí. Sé que la vida me sustenta y me protege

En todas mis experiencias procedo con sabiduría, amor y naturalidad.

Todo lo que busco lo tengo ya dentro de mí.

La vida sólo me ofrece buenas experiencias.

Estoy abierto a lo nuevo y cambiante.

La Vida me sustenta en cada tramo del camino.

De la forma más completa y reconfortante, me alimenta, me viste, me proporciona hogar y cariño.

La vida me aporta todo lo que necesito e incluso más.

Las afirmaciones positivas requieren una práctica regular si lo que deseas es realizar cambios duraderos a largo plazo en la forma en que piensas y sientes.