Bella Thorne dice que Disney casi la despide por usar bikini a los 14

La ex actriz infantil Bella Thorne se está sincerando sobre su tiempo en Disney Channel y la situación que, según ella, casi la llevó a su terminación de la red.

«Casi me despiden de Disney Channel porque tenía 14 años y vestía un traje de dos piezas en la playa», le dijo a Emily Ratajkowksi en el podcast «High Low with EmRata».

«Este estilista con el que salía me puso esta cadena. ¿Es como una cadena para el cuerpo? ¡No lo sé! No me importa. Había un fan, me sacaron una foto en la playa, casi fue despedido. Estaba en todos los medios, era literalmente viral en ese momento. Y era ‘¿Cómo se atreve esta niña a hacer esto? Esto es tan repugnante'».

Thorne protagonizó el programa de Disney «Shake It Up» junto a Zendaya, que se estrenó en 2010 cuando solo tenía 13 años. El espectáculo duró hasta 2013.

La ahora joven de 25 años alega que la situación resultó en que ella recibiera la culpa y afirmó que Disney estaba «bajo presión para despedirme. Y obviamente, Disney no me despidió».

En el pasado, Thorne ha sido abierta sobre querer deshacerse de su personalidad de Disney.

En una entrevista con Fox News en 2021, Thorne dijo: «Después de Disney, tuve la oportunidad de encontrar mi verdadero yo, y eso se refleja en todo mi trabajo, desde actuar, producir, dirigir y escribir. Tengo más libertad artística para seguir expresándome».

Cactus24//29-12-2022