Delincuente huye de la policía y es capturado por un rebaño de vacas

Mediante la plataforma de Twitter, el Servicio Aéreo de la Policía Nacional (@NPASSouthWest) contó el singular caso, ahora viral, y los usuarios enloquecieron. ¿Cómo sucedió? Todo comenzó cuando un sospechoso quiso escapar de la escena del crimen.

El hombre se las ingenió para huir de los agentes policiales y, sin pensarlo dos veces, decidió meterse por un campo. Sin embargo, una vez que ingresó a dicha zona verde, se encontró con una manada de vacas y estas comenzaron a perseguirlo. Sí, tal como lees.

La imagen térmica en blanco y negro muestra al hombre caminando lentamente mientras la manada de vacas lo sigue por el campo.

El Servicio Aéreo de la Policía Nacional tuiteó el video el 6 de diciembre con las palabras: «Mira el momento en que un hombre que huía de la policía de Devon y Cornwall fue arreado por un grupo de vacas en Devon y se movió fuera de su campo a los brazos de la policía que esperaba. oficiales».

«Sin embargo, tuvimos que recordarles a las vacas que no se tomen la justicia por su mano».

En las imágenes, el hombre es atrapado por la policía de Devon y Cornwall.

Watch the moment a man on the run from @DC_Police was herded up by a group of cows in Devon and mooved out of their field into the arms of waiting Police Officers – however we did have to remind the cows not to take the law into their own hoofs👮‍♂️ 🚓 🐄 🐄 🐄 ^GMO pic.twitter.com/SSBlX3oND6