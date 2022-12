¡Pinocchio se lleva 3 nominaciones en los Golden Globes e incluso el aplauso de Stephen King!

El director mexicano Guillermo Del Toro fue nominado a Mejor Película Animada en los Globos de Oro por la película Pinocho, que fue producida por Netflix. Esta película también competirá en las categorías de Mejor Canción Original y Mejor Banda Sonora.

Pinocho se realizó en Guadalajara y Portland, tardó 15 años en llegar a la pantalla debido a cambios en el guión tras la muerte del padre de Guillermo del Toro.

Esta película competirá con Red, Marcel the Shell with Shoes On, Puss In Boots y Wendell and Wild por Mejor Película Animada.

En entrevista con Reforma, el cineasta aseguró que esta película refleja la relación que tuvo con su padre.

“Hace cinco años perdí a mi padre. Eso moldeó mucho la profundidad de la emoción en esta película para mí y la importancia temática de cuán corta es la vida, cuán importante es y cómo nos tenemos el uno al otro para toda la vida”. un momento tan precioso”, dijo.

Hace unos días Guillermo del Toro fue homenajeado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York por su aporte al cine y las artes. También ganó el Premio a la Mejor Película Animada del Círculo de Críticos de Cine de Atlanta por Pinocho.

Estos premios entregados por especialistas con sede en Hollywood sirven como termómetro para futuras nominaciones, incluidos los premios Oscar.

La ceremonia de los Globos de Oro tendrá lugar el 10 de enero y volverá a ser televisada tras la disputa por el racismo en la prensa.

El propio Stephen King escribió en su Twitter: «PINNOCHIO (Netflix): Magia pura»; mientras que artistas como Taylor Swift también han destacado el inmenso talento del tapatío:

«Imagínate tener esa imaginación, ese vocabulario visual y ese asombroso cuerpo de trabajo. Tener esos rangos de narración y de alguna manera imprimas tu huella distintiva y artística en cada obra. Y todavía, Guillermo parece estar aún entusiasmado y curioso por seguir con su trabajo», dijo durante un evento de Women in Entertainment Power 100, la cantante.

Cactus24//13-12-2022