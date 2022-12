Louis Van Gaal: Tenemos una cuenta pendiente con Argentina

El director técnico de la selección de Países Bajos, Louis van Gaal, advirtió este martes 6 de diciembre a Argentina que será su rival, el próximo viernes, en su partido por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

“Todavía tenemos una cuenta pendiente. No me gusta recordarlo, porque pensé que ganaríamos y también me cambié por la victoria entonces. Me gustaría convencer a la gente de casa para que vaya a ver el partido y nos anime”, aseguró Louis van Gaal, según declaraciones retomadas por el medio As.

El entrenador hizo el comentario luego de recordar la tanda de penales en la que su equipo perdió tras empate a cero goles en las semifinales del Mundial de Brasil de 2014.

El partido entre Argentina y Países Bajos se ha transformado en uno de los grandes clásicos del fútbol mundial.

Las dos selecciones se han enfrentado en partido claves de Copas del Mundo, incluido uno por los cuartos de final de Francia 1998 en la que Países Bajos se impuso con la recordada ‘volea’ del delantero Dennis Bergkamp.

Países Bajos y Argentina también se enfrentaron en la final del Mundial de 1978. En esa oportunidad los suramericanos se impusieron y conquistaron su primer Copa del Mundo de la historia.

Los dos seleccionados también se cruzaron en la fase de grupos, en Alemania 2006, en un juego que se saldó con un empate en el quizás partido menos recordado del ya clásico mundial.

