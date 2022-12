Gabourey Sidibe odia tanto las bodas que se casó en secreto en su cocina

Gabourey Sidibe recientemente compartió noticias de bodas. La estrella de ‘Precious’ dijo que se casó en marzo pasado, poco después de su compromiso, en ‘Live with Kelly and Ryan’ el lunes 5 de diciembre de 2022.

La actriz de 39 años insistió en que no es fanática de las bodas, razón por la cual optaron por la opción extremadamente discreta. «Lo que pasa con las bodas es que no me gustan. Aquí hay un ejemplo de lo mucho que no me gustan: en realidad estoy casada. Nos casamos hace más de un año», explicó.

Luego reveló que ella y Brandon se casaron en la mesa de la cocina. «Realmente no me gustan las bodas», agregó. Después de que se transmitió la entrevista, su esposo usó Instagram para hablar sobre su «persona para siempre».

«¡SORPRESA! ¡Finalmente puedo llamarla mi ESPOSA públicamente! Desde que @gabby3shabby finalmente soltó los frijoles hoy en Live with Kelly and Ryan, ¡hemos estado CASADOS desde el 21 de marzo! Aliviados de que finalmente podamos contarle al mundo. Muy agradecidos de haber encontrado mi persona para siempre, mi cómplice y el amor de mi vida. Cada día es el mejor día contigo. Nadie con quien preferiría criar gatos y estar en la cama a las 8 p. m. escribió junto a fotos de la pareja sentada en la mesa de la cocina mostrando sus anillos de boda.

La estrella de ‘Empire’ conoció a Brandon en la exclusiva aplicación de citas Raya.

«No podía imaginarme saliendo con alguien que realmente me gustara. ¡Resulta que es totalmente posible! Entonces, estoy muy feliz de haberme equivocado acerca de dónde veía que iba mi vida, en cuanto a la sociedad. Brandon es un socio increíble, increíble».

La actriz de ‘American Horror Story’ anunció su compromiso en noviembre de 2020. En el momento de su compromiso, dijo: «Es extraño que la gente piense que ya estamos casados, pero supongo que nuestros corazones e intenciones son solo eso». claro para ver. Mi mejor amigo me propuso matrimonio, y ahora puedo abrazarlo para siempre. El hombre más divertido que he conocido. El ser humano más dulce que existe «.

