Kun Agüero responde con dureza a Canelo Álvarez tras sus amenazas a Messi

El boxeador mexicano consideró una grave ofensa el hecho de que el ’10’ argentino pisara de forma accidental una camiseta mexicana tras el duelo que ambas selecciones disputaron el pasado sábado y se despachó a gusto en su cuenta de twitter.

Una reacción desproporcionada que ha encontrado réplica en las últimas horas. Y es que el Kun Agüero no ha tardado en salir en defensa de su amigo con un contundente mensaje.

«Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después, si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y, sin querer, le da» escribió.

Esta absurda guerra está desviando el foco de la actividad puramente futbolística en un momento en el que ambas selecciones se juegan el pase a los octavos de final del Mundial de Qatar.

El miércoles Argentina se ve las caras con Polonia y México necesita que, además de sumar sus tres puntos ante Arabia Saudí, la albiceleste se imponga por el mayor número de goles posible a Lewandowski y compañía para no despedirse de la competición.

Canelo Alvarez tells God that he hopes he doesn’t catch Messi in person after he saw a video of Messi using the Mexican flag to clean the floor 👀😳 pic.twitter.com/IB72NWn23W

— Daily Loud (@DailyLoud) November 28, 2022