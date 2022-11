Leonardo DiCaprio estuvo a punto de perder su papel en ‘Titanic’

El oscarizado Leonardo DiCaprio se consagró como estrella del celuloide gracias a la premiadísima ‘Titanic’ (1997), la cinta de James Cameron que se llevó nada menos que once estatuillas doradas y que sirvió al intérprete para demostrar que, además de ídolo juvenil, era un intérprete más que solvente.

Curiosamente, el cineasta ha revelado ahora que DiCaprio estuvo a punto de quedarse sin el papel, todo ello debido a la actitud altiva que exhibió en el proceso de casting. Tras un primer encuentro muy provechoso, el realizador invitó al artista a realizar una prueba de cámara que, en ese caso, implicaba la lectura del texto. Ese requerimiento no fue del gusto del actor, que pensaba que ya se había agenciado el trabajo.

«Entonces vino un par de días más tarde y nosotros ya teníamos la cámara preparada para grabar el video. Pero él no sabía que estaba en una prueba y me dijo: ‘¿Dices que tengo que leer? Oh, no, yo no leo’. Le estreché la mano y le contesté: ‘Gracias por venir'», ha revelado Cameron en conversación con la revista GQ, después de explicar que DiCaprio solo esperaba conocer ese día a la que sería su compañera en la trama, Kate Winslet.

Como se desprende de las declaraciones de James Cameron, el astro de Hollywood no se podía creer que el director quisiera deshacerse de él simplemente por su negativa a someterse a la audición.»Espera, espera, espera, ¿me estás diciendo que si no leo, no me llevo el papel? ¿Así de sencillo?», le espetó DiCaprio, a lo que el cineasta contestó con rotundidad. «Oh, por supuesto. Vamos, esta es una película gigante que va a ocupar dos años de mi vida. No lo voy a estropear todo por haber tomado una mala decisión de casting. Así que vas a leer, o te quedas sin el papel», le exigió.