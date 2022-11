Madre entrega a su hijo por caso del niño violado en Taratara y revela detalles de su estado mental

El caso del niño autista de 12 años violado la mañana del pasado lunes en el pueblo de Taratara, municipio Colina del estado Falcón, será una «papa caliente» para representantes del Ministerio Público y Poder Judicial quienes tendrán que manejar el caso desde el punto de lo que dicte el debido proceso respecto a este tipo de delitos, con sus agravantes o atenuantes; actuando como corresponde, por encima de la influencia o peso mediático que por las redes sociales puedan ejercer los millones de usuarios, ávidos siempre de una justicia inmediata y de imponer condenas sin agotarse la fase de investigación.

Así como la víctima es de condición especial, también Tulio José Lugo Gómez, de 35 años, diagnosticado el 25 de noviembre del 2003, cuando tenía 16 años, como paciente psiquiátrico, un trastornado mental tal como fue diagnóstico que consta en un documento que a la división de documentología del Cicpc le tomaría poco tiempo verificar cómo genuino, además de ser revalidado.

Tulio José, es también a juicio de su madre, Maribel Gregoria Gómez, un niño dado su retardo mental, condición de la cual saben todos en Taratara, muchos de los cuales lo usaron como arriero para trabajos forzados.

A través de un video exclusivo para Cactus24, Maribel asegura que lo ocurrido no lo hizo su hijo porque quiso hacerlo, sino por su trastorno mental y no es una persona cuerda. No obstante, no pide que la apoyen o apoyen a su hijo pues, lo que hizo estuvo mal, sino que el caso sea manejado de forma objetiva. El tránsito de Tulio José por el Cicpc, comenzó la tarde de este sábado que su madre lo entregó al organismo detectivesco en Coro.

Cactus24//19-11-2022