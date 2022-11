Esto fue lo que dijo Aislinn Derbez sobre los rumores de romance con Sebastián Yatra

Tras su separación de Tini Stoessel en 2020, Sebastián Yatra no ha vuelto a confirmar públicamente ningún nuevo romance que lo tuviese como protagonista. Sin embargo, no han sido pocas las especulaciones respecto de su vida amorosa. Ante los rumores de un actual noviazgo con Aislinn Derbez, la actriz mexicana de la serie La casa de las flores aclaró cuál es el vínculo que une a ambos artistas.

La también modelo de 36 años dio a conocer el pasado julio que la relación sentimental que mantenía con Jonathan Kubben, con quien inició un noviazgo tras su divorcio de Mauricio Ochmann, había concluido.

Varios meses después, la mexicana manifestó que por el momento no desea tener pareja. Como indica la revista People en español, en un reciente encuentro con los medios de comunicación, Derbez respondió a las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de un nuevo amor.

vie., 18 de noviembre de 2022 8:23 a. m.

La actriz mexicana Aislinn Derbez habló acerca de los rumores de romance que la vinculan con Sebastián Yatra

“¿Cuál romance? Estoy feliz soltera y no me pongan ahorita novios hasta el próximo año. Creo que es la primera vez que estoy disfrutando plenamente de estar soltera, por eso digo, no me anden poniendo a cualquier persona con la que ande saliendo para comer, no es novio, me decidí darme un año soltera, es como un año sabático, pero soltera”, aclaró.

Tras ello, la actriz negó rotundamente que su relación con Sebastián Yatra sea algo más que una amistad. “No hombre, ¡cómo inventan!, es mi amigo”, dijo al respecto.