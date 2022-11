Manchester United evalúa sanción a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo no está feliz y piensa que le han convertido en “la oveja negra”. «Me sentí traicionado.

Siento que no me querían, pero no sólo este año sino también el anterior. Me han convertido en la oveja negra». Ahora, todo hace indicar que el jugador no volverá a vestir la camiseta del United.

El holandés Erik ten Hag ha dado el visto bueno a que puedan vender al futbolista. Pero antes de esta operación, el United quiere multarle con una sanción económica de un millón de libras que supondría unas dos semanas de sueldo.

“Escuchar cómo te critican excompañeros o compañeros de equipo, cuando sólo ven un punto de vista, es fácil. Es fácil criticar, no sé si cuando tienes un trabajo en televisión debes ponerte a criticar para ser más famoso. Realmente no lo entiendo… Creo que se aprovechan de eso porque no son tontos. Realmente no entiendo a la gente así. Querrán estar en la portada del periódico o en las noticias. Querrán nuevos trabajos o lo que sea”, afirmó el portugués.

Por su parte, Cristiano Ronaldo ya publicó en redes sociales una foto con sus compañeros de la selección portuguesa. El luso quiere pasar página y estar concentrado en un Mundial que puede ser el último que dispute. Sin embargo, su compañero de selección Bruno Fernández (capitán del United) le saludó de una manera extraña tras las polémicas declaraciones del portugués.

El Sporting de Portugal, el Chelsea, el Liverpool y el Nápoles son algunos de los equipos que pretenden fichar a Cristiano.

Cactus24//16-11-2022