Indignación por enfermera que golpea y se burla de una abuela con alzhéimer

El caso ocurrió en el municipio de Peja, Kosovo, sureste de Europa. A través de redes sociales, ciudadanos han denunciado el maltrato del que fue víctima la mujer y las condiciones en las que estarían viviendo los demás adultos mayores que viven en esta residencia.

En la grabación de 58 segundos de duración se aprecia que la profesional de la salud, identificada como Aurona Pelaj, toma a la mujer fuertemente de las muñecas y la pone contra la pared.

Mientras la anciana hace movimientos para liberarse, la enfermera le da bofetadas y le pega con una de sus rodillas en la barriga.

El hecho ha despertado aún más indignación porque mientras Pelaj golpea a la adulta mayor se burla de ella.

Incluso se escucha a uno de sus compañeros que presenció la escena soltar una carcajada.

“Solo una pequeña bofetada, una pequeña patada”, dice la enfermera en el video.

La Policía de Kosovo capturó a la enfermera y a la administradora del ancianato mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

Sin embargo, Aurona Pelaj se defendió de las acusaciones y dijo a las autoridades que la adulta mayor con alzhéimer tenía un comportamiento agresivo.

i would like all my international moots to retweet this and raise awareness of care houses for old people, this happened in my country and it’s truly disappointing and disgusting, the abusers name is Aurona Pelaj and she shall be imprisoned. pic.twitter.com/tEbWRmP8Ft

— olsë⁷🧑‍🚀jimin’s wife♡︎ (@tete4jim) November 2, 2022