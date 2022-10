Yahya Abdul-Mateen II será Wonder Man en la serie de Marvel para Disney Plus

Yahya Abdul-Mateen II se unirá a la serie de Disney+ “Wonder Man” como Simon Williams, quien se transforma en el superhéroe titular. Será el tercer personaje importante de cómic de Abdul-Mateen, después de interpretar al villano Black Manta en «Aquaman» de 2018 y al Dr. Manhattan en la serie de HBO de 2019 «Watchmen», por la que ganó un Emmy. Ya está listo para repetir Black Manta en «Aquaman and the Lost Kingdom», actualmente programada para Navidad de 2023.

El cineasta Destin Daniel Cretton , quien dirigió la película de Marvel de 2021 «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings», está desarrollando «Wonder Man» con el escritor principal Andrew Guest («Brooklyn Nine-Nine», «Community»), como parte de Acuerdo general de Cretton con Marvel Studios y Onyx Collective.

En los cómics, Williams es el hijo de un rico industrial cuya empresa, Williams Innovations, se queda sin negocio debido a la competencia de Stark Industries. Desesperado, Simon recurre al Barón Zemo, quien le otorga superpoderes a Simon y le indica que se infiltre y luego traicione a los Vengadores. Eventualmente, sin embargo, Simon se une a los Vengadores en serio, e incluso es miembro fundador del equipo derivado, los Vengadores de la Costa Oeste. Sin embargo, no está claro cuánto o poco de esta historia llegará a la serie.

Sin embargo, parece probable que la historia cómica de William como actor y doble entre en juego en el programa, ya que Ben Kingsley regresará como el actor fallido convertido en villano reformado Trevor Slattery, que originó en 2013. “Iron Man 3” y repitió en “Shang-Chi”.

Marvel Studios aún no ha anunciado una fecha de estreno para “Wonder Man”, reseña Variety.com.

CACTUS24 31-10-22