Franklin Virgüez responde a los insultos de Roque Valero

En un vídeo subido a las redes sociales, el actor venezolano Franklin Virguez respondió a los polémicos comentarios que recibió por parte del intérprete y también diputado de la Asamblea Nacional Roque Valero, durante una entrevista en Par de Calvos.

Las palabras de Valero fueron las siguientes «Ese carajo es un mamag#%&o. Me acuerdo que en un programa dijo que me iba a dar una patada en el c$%o. Y yo: mar#%o, vente, pues, dámela. Te estoy esperando desde hace cuatro años y no has venido».

Franklin se defendió haciendo mención de la posición política de Valero, recalcando que la situación por la que atraviesa el país es preocupante. «A ese gu#v%n le quiero ver la cara de terror cuando esa tiranía de mi#$da caiga, que va a caer. Ver la cara de terror cuando un pueblo vaya detrás de Roque Valero, ¿dónde coño se va a meter? Son felices en Venezuela porque no pueden salir del país.» expresó.

«A Roque Valero le digo que la revolución lo único que produce es cocaína. Evidentemente está recibiendo dólares del narcotráfico. Un país que, según Roque Valero y muchos guev#$%s como él, está de pinga. No, Venezuela no está de pinga. Venezuela está jo#$da» agregó.

Cactus24//28-10-2022