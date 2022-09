Gilberto Correa pide una audiencia privada al presidente Maduro

Anuncios Google

El reconocido presentador de televisión Gilberto Correa le solicitó al presidente Nicolás Maduro una audiencia privada. El animador grabó un video este miércoles 28 de septiembre de 2022.

«Utilizó este medio para solicitarle al señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, una audiencia privada. Y ¿Por qué lo hago por este medio? Porque he recurrido a todos los medios y no ha sido posible hasta ahora. No ha sido posible. Algo ha pasado», expresó el animador quien sufre de Parkinson.

Correa enfatizó «Recurro a este medio para solicitarle una audiencia privada, para algo de interés mutuo, de interés para mí y para la República».

#29Sep #GilbertoCorrea @jesusmedinae: El animador venezolano Gilberto Correa pidió audiencia privada a Nicolás Maduro para tratar tema de interés de la República. pic.twitter.com/c0pu01p0mW — Reporte Ya (@ReporteYa) September 29, 2022

CACTUS24 29-09-22