Cristiano Ronaldo podría regresar a Portugal con su familia

Cristiano Ronaldo tendrá que cumplir el año de contrato que le queda con el Manchester United antes de empezar a planificar su próxima etapa deportiva, siempre que no se produzca un inesperado cambio de planes tras la apertura del mercado invernal. El astro del balón dejó muy claro el pasado verano que necesitaba salir de los ‘red devils’ para seguir compitiendo al máximo nivel, pero después de numerosos rumores que implicaban a diversos equipos, finalmente su situación se estancó.

A la espera de que se produzcan novedades al respecto, la madre del delantero, Maria Dolores Aveiro, ha concedido unas sorprendentes declaraciones sobre el futuro profesional de su famoso hijo, lo que llevará aparejada una nueva mudanza para Georgina Rodríguez y los cinco hijos que cría la pareja, que de momento se resisten a pasar por el altar.

La matriarca del clan no ha dudado en expresar su entusiasmo ante la posibilidad de que, antes o después, Cristiano regrese a la que fue su primera casa, el Sporting de Lisboa, en cuya cantera se formó el ídolo de la selección lusa y símbolo de la excelencia deportiva nacional. Sin embargo, la propia Dolores es consciente de que esta teoría quizá no llegará a materializarse, aunque por otro lado asegura que Cristiano Junior, primogénito del ariete, se integrará sí o sí a las filas del primer equipo de su padre.

«Podría pasar, pero no ahora. No pudo ser este año, pero quizá ocurra el próximo», ha revelado Dolores antes de hacer referencia directa a su primer nieto, de quien hay que señalar que suele unirse a los filiales de los clubes en los que juega su progenitor. «Si no viene él, vendrá su hijo, Cristianinho. Eso está ya apalabrado», ha revelado sobre el heredero a la corona. «Él ya tiene a su sucesor, Cristianinho. Si se cumplen los deseos de su madre y abuela, su hijo pasará por el Sporting», se ha sincerado.