Así respondió Alex Fernández Jr. a quienes lo critican por no usar traje de charro

Desde pequeño Alex Fernández Jr. Acompañaba a su padre, Alejandro Fernández en sus presentaciones, manteniendo su legado mexicano.

Recientemente, el cantante presentó su disco Buscando el olvido, que fusiona el mariachi, sierreño y banda.

La ganadora fue ‘Peca de bonita’, un tema de la autoría de Edén, con el que Alex se despoja del tradicional traje de charro. Sin embargo, desea dejar en claro que no abandonará sus raíces de la música vernácula.

«Quiero dejar en claro, [porque dicen] que ya me cambié de look, que ya me cambié de género, ni mucho menos», enfatizó. «Simplemente por fusión de Edén nos vamos un poco de este lado [menos ranchero] en esta ocasión y decidimos no portar el traje de charro, más que nada por respeto al traje de charro».

«Para mí es un honor, un privilegio y me encanta que mi abuelo (Vicente Fernández) hubiera confiado en mí, que me hubiera querido lanzar, para mí eso también es un honor, que hubiera visto algo en mí. Aprendí muchísimo con él, fue una superaventura», confesó. «Siempre [haré música] dentro del carril del mariachi».