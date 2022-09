Monja abandona los hábitos para trabajar como modelo de OnlyFans

Anuncios Google

Tras profesar su fe , una mujer de nacionalidad colombiana abandonó los hábitos de novicia para trabajar como modelo en la plataforma OnlyFans.

Yudy Pineda confesó que se enamoró de la vocación de las monjas que le daban clases, por lo que decidió unirse a ellas: «quería ser como ellas porque se veían como tan puras», dijo.

A pesar de estar firme en sus creencias, la vida de la joven empezó a cambiar de manera inesperada y empezó a trabajar en la industria pornográfica.

No obstante, Pineda empezó a crear contenidos exclusivos en la plataforma de OnlyFans y videos eróticos en la red Tik Tok que ya cuenta con miles de seguidores.

«A las personas que me critican mucho les digo, no importa a qué me dedico, pero Dios siempre va conmigo, así sea una actriz, una modelo, Dios siempre está conmigo», expresó.

«Al principio me sentía mal, pero ya no. Me siento súper bien cuando voy a la iglesia. Siento mucha paz, mucha tranquilidad. Cuando entro, trato de ir lo más decente que pueda», concluyó la mujer.