Conoce por qué habían fanáticos con sonrisas espeluznantes en los juegos de la MLB ?

En tres juegos de Major League Baseball el viernes por la noche (23 de septiembre), los actores aparecieron en las gradas con sonrisas espeluznantes e inquebrantables.

La promoción viral incluso se extendió a Good Morning America , donde se podía ver a una persona con una sonrisa espeluznante en la ventana detrás del presentador de televisión Hoda Kotb.

La táctica de marketing viral, implementada por Paramount Pictures , funcionó a la perfección.

Múltiples medios de comunicación han escrito sobre el espeluznante truco, que solo se volvió viral debido al compromiso de los actores con el papel.

Nunca dejaron de sonreír durante los partidos, que incluyeron New York Mets vs. Oakland Athletics y St. Louis Cardinals vs. Los Angeles Dodgers , entre otros.

#SmileMovie has some of the best marketing out right now! So creepy and compelling on how this took the internet by storm! pic.twitter.com/V4UqrQK3QU