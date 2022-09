Venezolano muere durante cirugía de manga gástrica en Perú

Anuncios Google

El viernes 16 de septiembre, un joven de 31 años falleció en una una clínica ubicada en Breña, distrito de Lima, donde iba a colocarse una manga gástrica para perder unos kilos de más. Desconsolada y confundida, su esposa cree que hubo negligencia médica por parte del personal médico.

Según informó Latina, se trata de Jesús Bata Freytes, un hombre de nacionalidad venezolana que se convirtió en una víctima más de las presuntas malas maniobras de centros dedicados a hacer intervenciones por estética. En esta oportunidad, ocurrió en la clínica San Marcos.

«Fue la hora que ella (la doctora) salió y nos comentó ‘no, la cirugía no pudo realizarse porque se me bajó’. Esa fue la expresión que ella usó. Yo (le dije), ‘pero se me bajó, ¿cómo, entró en paro (cardiaco)? Y ella dice ‘no, no llegó a paro, lo reanimamos’. Yo estaba muy confundida con las respuestas que ella me daba”, expresó la cónyuge de la víctima al matinal.

De acuerdo a la mujer, la doctora, identificada como Priscila Campana, le habló media hora después de que se llevara a cabo la operación y que solo les dijo que Bata Freytes se había descompensado, por lo que no se le podía intervenir ni ver.

Asimismo, mencionan que con esa incertidumbre estuvieron varias horas hasta que uno de los médicos salió en búsqueda de un ventilador ante la emergencia.

«Cuando pasan cuatro horas y nos siguen diciendo lo mismo: ‘todo está bien’. Ahí es donde entra nuestra preocupación. El doctor sale corriendo por un ventilador que no tenían. Después de 50 minutos salieron a decir que mi hermano había fallecido», agregó el hermano del hombre de 31 años.

Ante ello, los familiares de Jesús Bata interpusieron la denuncia correspondiente en la comisaría de Breña, mientras que la clínica no quiso dar ningún pronunciamiento al respecto, informa el PopularPe.

CACTUS24 20-09-22